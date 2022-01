Piłka ręczna 1 liga. JKS San Jarosław minimalnie przegrał w Warszawie z Varsovią

W pierwszej połowie góra były gospodynie. One to popisały się świetną końcówkę, w ostatnich dziesięciu minutach rzuciły osiem bramek, a straciły tylko cztery. Wcześniej nic nie zapowiadało takiego obrotu meczu w końcowych minutach pierwszej odsłony. JKS grał skutecznie i minimalnie prowadził.

Druga połowa to mozolne, kroczek po kroczku odrabianie strat przez nasz zespół. Z minuty na minutę JKS zbliżał się do gospodyń, aż w końcu doprowadził do wyrównania. Od tego momentu trwała zażarta walka o każdą bramkę. Obie drużyny popełniały błędy w ofensywie, jednak to miejscowe okazywały się minimalnie skuteczniejsze. W 60 minucie przy stanie 30:29, JKS miał piłkę, jednak stracił ją co wykorzystały gospodynie nie oddając piłki do końcowej syreny, odnosząc zwycięstwo.