Piłka ręczna 1 liga. JKS San Jarosław wysoko przegrał z Varsovią w Warszawie

Gospodynie w ataku robiły co chciały, już do przerwy rzuciły 25 bramek, a że nasz zespół w ataku nie radził sobie najlepiej, jasne stało się, że mecz praktycznie jest już rozstrzygnięty. W tej odsłonie osiem z dziesięciu bramek zespołu rzuciła Amanda Szymborska, która starała się jak mogła ciągnąć grę zespołu. W drugiej połowie miejscowe kontrolowały przebieg spotkania, ale nie zwalniały tempa. Dorzucały kolejne bramki do swojej przewagi, by ostatecznie zdobyć ich aż 52 i pokonać zespół z Jarosławia różnicą trzydziestu trzech trafień. Co jest jednym z najwyższych zwycięstw w pierwszej lidze.

Varsovia Warszawa - SPR JKS San Jarosław 52:19 (25:10)

JKS San: Kulpa, Mitura – Borowska 2, Wicińska, Bartoszek 1, Piorun, Rychlicka, Dębowska, Pazdro 1, Motowidło 3, Szymborska 11, Dębiak 1. Michał Kubisztal