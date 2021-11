Piłka ręczna | 1 liga kobiet. Handball ciągle bez zwycięstwa, JKS wygrał po koncertowej końcówce

Uniwersytet Warszawski - Handball Rzeszów 32:23 (12:9)

Handball: Stapińska, Margiel – Ginalska 1, Tereszak, Wolak 2, Płocica 1, Szczęsna 7, Lasek 6, Harpula 1, Samborska, Puchalska, Szklarz, Osękowska, Jamrozik 2, Ziajka 3, Trener Jakub Bober

Kary: 8 i 6 min.

Widzów 75.

Nie udało się Handballowi wygrać po raz pierwszy w tym sezonie. Gospodynie, które do tej pory również nie odniosły zwycięstwa, w drugiej połowie zagrały bardzo dobrze w ofensywie, rzucając aż 20 bramek, co pozwoliło im zaksięgować trzy punkty. Nasz zespół dzielnie się trzymał tylko do 20 minuty, kiedy to po raz ostatni notowano remis.