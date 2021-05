Piłka ręczna 2 liga. Handball Rzeszów przegrał w Zabrzu z Nails Company po rzutach karnych

Spotkanie miało dwa oblicza. Pierwsza połowa należała do gospodyń, które już od siódmej minuty zaczęły powolutku wypracowywać sobie przewagę, która na koniec pierwszej odsłony wyniosła pięć bramek. Po zmianie stron nasz zespól ostro wziął się do roboty i w 49 minucie doprowadził do remisu, a w 56 prowadził 25:24.

W końcówce jednak miejscowe rzuciły dwie bramki a Handball odpowiedział jedynie trafieniem Pauliny Lasek. Rozstrzygnięcie zawodów nastąpiło więc w serii rzutów karnych. Skuteczniejsze okazały się gospodynie i to one wywalczyły dodatkowy punkt. W sobotę spotkanie rewanżowe, które prawdopodobnie zdecyduje o awansie do 1 ligi.

Nails Company Zabrze - Handball Rzeszów 26:26 (15:10) k. 5:4

Handball: Stapińska, Margiel - Ginalska 2, Tomaszewska 4, Szczęsna 7, Jolanta Płocica 1, Harpula, Samborska 1, Puchalska 5, Osękowska, Jamrozik 3, Ziajka 1, Lasek, 2, Nycz. Trener Jakub Bober.