Piłka ręczna 2 liga. Handball Rzeszów wygrał z Nails Company Zabrze i awansował do pierwszej ligi

Od pierwszych minut z tyłu głowy dziewczyn z Rzeszowa była myśl, że zwycięstwo daje im upragniony awans. Początek spotkania był wyśmienity już po dziesięciu minutach nasz zespół wypracował sobie pięć bramek przewagi. Przyjezdne jednak nie załamały się takim obrotem sprawy i z czasem zaczęły odrabiać straty i na przerwę zeszły tracąc tylko jedną bramkę.

Początek drugiej połowy był wyrównany, a nawet serii trzech goli z rzędu na prowadzenie wyszła ekipa z Zabrze, która w 48 minucie prowadziła 22:20, a sześć minut później 23:22. W 55 minucie po celnym rzucie Dominiki Puchalskiej na tablicy wyników widniał remis po 24. Chwilę później przyjezdne nie wykorzystały karnego, a do bramki gości trafiły Jolanta Płocica i wspomniana już Puchalska. Zespół gości odpowiedział tym razem skutecznym rzutem z siódmego metra i było to tyle co dał radę wskórać. Ostatnie minuty należały do rzeszowianek, które zdobyły trzy bramki z rzędu. Dwa razy trafiła Jolanta Płocica a zwycięstw i awans do pierwszej ligi przypieczętowała trafieniem Julia Ginalska.