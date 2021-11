Piłka ręczna 2 liga. SPR Orzeł Przeworsk pokonał Stal II Mielec. Dziewiąte zwycięstwo przeworszczan [ZDJĘCIA]

Orzeł kontrolował mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Już po pierwszej połowie, w której robił co chciał, miał 13 bramek przewagi. Po przerwie po grali wszyscy wpisani do protokołu zawodnicy. Miejscowi troszkę zwolnili tempo w ataku i rozluźnili szeregi obronne, co sprawiło, że wygrali tylko 19 bramkami. Było to 9 z rzędu ligowe zwycięstwo niepokonanego Orła.

Pozostałe mecze:

Górnik - Azoty II 26:33 (11:16)



Busko – SMS III 28:29



MOSiR – Vive II 32:33 (14:16)



Ustroń - Wybicki przeł



AZS AGH II – Politechnika 38:24 (20:12).



Pauza Jedynka.