Piłka ręczna 2 liga. Stal II Mielec nie dała rady w Bochni, Orzeł Przeworsk mecz przełożył

MOSiR Bochnia - Stal II Mielec 35:32 (19:14)

Stal II: Polak, Strzelczyk - Draguła 3, Osmola 8, Czajkowski, Krzysztofek, Kilian 1, Sobczyk 11, Polechoński, Ziomek 1, Król 2, Wanatowicz 3, Dzierga 3. Trener: Tomasz Sondej.

Kary: 6 i 12 min.

Widzów 80

Rezerwy Stali Mielec, po zeszło tygodniowym zwycięstwie nad zawsze groźną drużyną z Buska, do Bochni pojechały po walczyć o komplet oczek. MOSiR przed tą kolejką miał tylko dwa oczka więcej w ligowej tabeli.

Początek należał do mielczan, którzy w piątej minucie prowadzili 3:1. Od tego momentu Stal stanęła, co skrzętnie wykorzystali gospodarze i odskoczyli na 14:7. W końcówce pierwszej odsłony, nasz zespół troszkę zniwelował straty. Po przerwie miejscowi przez długi czas kontrolowali przebieg gry. Na trzy minuty przed końcem Stal zmniejszyła jednak dystans do jednej bramki, niestety później gospodarze zdobyli trzy gole, a nasz zespół trafił tylko raz po rzucie Pawła Dziergi. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Kacper Sobczyk, który zdobył jedenaście bramek.