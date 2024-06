Piłka ręczna. Kolejni dwaj zawodnicy odchodzą z Handball Stal Mielec

Pierwszym z nich jest Karol Przychodzeń, który do Mielca przyszedł rok temu. W minionym sezonie wystąpił w 25 meczach Ligi Centralnej, w których zdobył 25 bramek. Skrzydłowy przed przyjściem do Mielca występował w Nielbie Wągrowiec. Drugim zawodnikiem jest Daniel Goliszewski, który w Stali ograł od lipca 2022 roku. Do Mielca trafił z Zagłębia Handball Team Sosnowiec. W pierwszym sezonie wystąpił w 15 meczach, w których zdobył 23 bramki zaś w ostatnim sezonie W zagrał tylko w siedmiu meczach, co spowodowane było kontuzją, która wykluczyła go ze zdecydowanej większości rozgrywek. Zdobył 23 bramki.

Jak nieoficjalnie można usłyszeć w środowisku piłki ręcznej, Stal szykuje poważne wzmocnienia przed nowym sezonem.