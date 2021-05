Piłka ręczna | PGNiG Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław przegrał w Koszalinie. Znów końcowe minuty przesądziły o porażce

Początek meczu był bardzo wyrównany, drużyny grały bramką za bramkę do 10 minuty, kiedy to notowano wynik remisowy po 4. Po trafieniach Julii Pietras i Katarzyny Kozimur zespół Eurobudu odskoczył na dwie bramki, ale już po kolejnych czterech minutach, gospodynie prowadziły już 7:6. Dobra gra w ataku miejscowych przekładała się na kolejne trafienia i prowadzenie 14:10 w 28. minucie. Ostatnie dwa trafienia przed przerwą padły łupem gości, co pozwoliło im zniwelować troszkę starty.

Po zmianie stron znów miejscowe odskoczyły na cztery bramki (18:14 w 37. minucie). Przyjezdne po raz kolejny zmobilizowały się i dość szybko odrobiły starty doprowadzając do remisu po 19 w 43 minucie. Kolejne minuty były wyrównane i żadnej ze stron nie udało się odskoczyć. Spotkanie rozstrzygnęło się w ostatnich dwunastu minutach. Wtedy to miejscowe zdobyły siedem bramek, a że w obronie zagrały wyśmienicie, pozwoliły Eurobudowi zdobyć tylko trzy gole, co przesądziło o końcowym triumfie gospodyń.