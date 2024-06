Piłka ręczna. Pierwsze decyzje kadrowe w Handball Rzeszów i SPR Orzeł Przeworsk

Kobiecy Handball Rzeszów kompletowanie kadry na nowy sezon rozpoczął od przedłużenia umowy z trenerem Jakubem Boberem. Będzie to już siódmy sezon w rozgrywkach seniorskich trenera Bobera w barwach rzeszowskiego klubu. Jak do tej pory umowy na nowy sezon przedłużyły:

Antonina Szczęsna, która w sezonie 2023/2024 zdobyła 52 bramki w 11 meczach ,jednak później odniosła poważną kontuzję i w tym momencie przechodzi rehabilitacje wracając powoli do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych

Julia Jamrozik, zdobywczyni 98 bramek w 18 meczach I ligi grupy C w ostatnim sezonie, co dało jej IV miejsce w klasyfikacji strzelczyń

Anna Tomaszewska, w sezonie 2023/2024 zdobyła 57 bramek w 17 meczach I ligi

W rzeszowskim klubie za to nie zobaczymy Anny Stapińskiej, która reprezentowała barwy SPR Handball V LO Rzeszów w latach 2017-2024. Zagrała w 93 oficjalnych meczach rzeszowianek wlanie przyczyniając się do do historycznego awansu z II do I ligi piłki ręcznej kobiet w sezonie 2020/2021.

Przeworski SPR Orzeł żegna się ze swoim skrzydłowym Emilianem Jewułą. Emilian w trakcie minionego sezonu podjął decyzję, że nie będzie reprezentował przeworskich barw w kolejnym sezonie, chcąc się poświęcić i rozwijać w kierunku zawodowym. Skrzydłowy w Przeworsku występował przez ostatnie trzy sezony. Jest jednym z autorów historycznego awansu przeworszczan do I-ligi.