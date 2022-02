Piłka ręczna. Puchar Polski nie dla jarosławianek. KPR Kobierzyce pokonał Eurobud JKS Jarosław

Pierwsza połowa nie zwiastowała porażki Eurobudu. Zawodniczki z miasta nad Sanem grały skutecznie w ataku i dość dobrze broniły, co zaowocowało prowadzeniem przed przerwą dwoma bramkami. Druga połowa to już zupełnie inna historia. Eurobud miał olbrzymie problemy ze skutecznym kończeniem swoich akcji pod bramką Kobierzyc. W całej drugiej odsłonie, nasz zespół zdobył tylko siedem bramek. Kobierki to na tyle doświadczony zespół, że nie mogły nie skorzystać z tak słabej skuteczności przeciwniczek i wpierw doprowadziły do remisu, a chwilę później zbudowały przewagę, której nie oddały do końcowej syreny, meldując się w ćwierćfinale Pucharu Polski.