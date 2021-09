Piłka ręczna Superliga. Eurobud JKS Jarosław przegrał z Perłą Lublin

Mecz ustawiła seria czterech bramek rzuconych pod rząd przez przyjezdne. Co prawda zespół Eurobudu straty z początkowych minut odrobił, to jednak nie zdołał obronić się przed podobna serią w końcówce pierwszej odsłony, dzięki czemu na przerwę Perła zeszła z czteroma bramkami na plus.

Druga połowa rozpoczęła się od serii trzech goli pod rząd lublinianek. Tym razem gospodynie nie zdołały odrobić straconego dystansu a co gorsza pozwoliły przyjezdnym dorzucać kolejne bramki do swojej przewagi. Kolejne dwie serie po trzy bramki z rzędu przypieczętowały zwycięstwo Perły. W ostatniej minucie było dużo biegania i aż trzy bramki. Ostatnią bramkę meczu zdobyła Edyta Byzdra.

Nasz zespół w dwóch meczach z faworytkami ligi stracił 70 bramek, co nie najlepiej świadczy o grze defensywnej drużyny. W meczu z Perłą bramkarki z Jarosławia obroniły tylko pięć rzutów przy trzynastu po drugiej stronie boiska.