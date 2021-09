Piłkarze PGE Stali Mielec Puchar Polski już mają z głowy. Liga to teraz priorytet, a Radomiaka można ograć

Kilka tygodni temu w lidze Stal wygrała z Wisłą 2:1, ale dla mielczan to utrzymanie w elicie jest najważniejsze, więc już przed meczem trener Adam Majewski zapowiadał, że w jego zespole zagrają w większości gracze rezerwowi.

Chyba jednak nikt nie spodziewał się, że będą aż tak głębokie rezerwy. W pierwszym składzie pojawił się bowiem tylko jeden piłkarz - Maciej Urbańczyk, który zaczynał spotkanie z Rakowem w ubiegłą niedzielę.

Przed meczem chyba wszyscy, poza mną, byli zaskoczeni składem. Byli zaskoczeni, że dokonamy aż 10 zmian, natomiast początek meczu pokazał, że Wisła Kraków też została zaskoczona i przegraliśmy to spotkanie 1:3, teoretycznie bez historii. Natomiast osoby oglądające to spotkanie na żywo mogą mieć inne zdanie, bo po 10 ,czy 15 minutach powinniśmy prowadzić 2:0, albo 3:0 i to spotkanie ułożyłoby się zupełnie inaczej