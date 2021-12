Piotr Michalski panczenista z Sanoka: Rekordy pobite w USA nie były zaskoczeniem

- Od początku sezonu i pierwszych startów czułem, że jestem mocny i jedyne zmartwienie, jakie miałem to, w jakim kierunku to pójdzie - mówi Piotr Michalski. - Ja raczej nie słynąłem ze stabilnej formy. Tym razem ze startu na start czuję, że poziom jest utrzymany i pracuję już nad eliminacją błędów i dobrym przygotowaniem bezpośrednio przed startem. Rekordy pobite w USA nie były zaskoczeniem, a raczej realizacją planu. Oczywiście dobre czasy cieszą, ale jak wspomniałem, dobrze czułem, że jestem gotowy do szybkiej jazdy. W punktacji Pucharu Świata wskoczyłem do TOP10, a jak wiadomo w sprincie wszystko się może zdarzyć i wielu z nas może wyjechać z medalem z Chin. Igrzyska w Tokio pokazały jednak, że nie ma liderów i rankingi można wyrzucić do kosza, więc trzeba ze spokojem podejść do tematu igrzysk i przygotowywać się, najlepiej jak się da. Mamy jeszcze 60 dni do rozpoczęcia igrzysk, także jest jeszcze trochę czasu na poprawę.