Piotr Michalski z kolejnymi rekordami Polski. Sanoczanin coraz szybszy przed igrzyskami olimpijskimi

O swojej szybkości Michalski przekonał już tydzień temu podczas zawodów Pucharu Świata w Salt Lake City, to właśnie tam poprawił wieloletnie rekordy należące do Artura Wasia i Zbigniewa Bródki. Jak się okazało, nie był to przypadek, bo sanoczanin w Calgary poprawił ustanowione przed tygodniem wyniki, odejmując od swoich czasów kolejne cenne setne sekundy.

Nowym rekordem Polski na 500 metrów jest czas 34.192 sek. Taki wynik dał 9. miejsce Michalskiemu w grupie A, wygrał Laurent Dubreuil z Kanady z czasem 33,778, który jest nowym rekordem toru w Calgary.

W drugim biegu na 500 metrów Michalski uzyskał czas o niespełna 0,1 sek wolniejszy niż w pierwszym biegu, ale i tym razem był dziewiąty. Wygrał tym razem Viktor Musztakow (33,903 sek.).

Na 1000 metrów Michalski startował w słabszej grupie B, którą wygrał ze sporą przewagą, a czas 1:07.135 to nowy rekord Polski.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sanoczanin po 8 z 10 startach zajmuje 9. miejsce na 500 metrów. Z kolei na dystansie 1000 m po 4 z 5 wyścigach Michalski jest 25.