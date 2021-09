Piotr Naimski w Rzeszowie: Za rok dostawy gazu do Polski będą zróżnicowanie

Konferencję rozpoczął dr Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Zwrócił on uwagę na strategiczną współpracę Polski i USA w zakresie energetyki, w tym także polityki jądrowej. - Relacje polsko-amerykańskie są dobre, a współpraca będzie kontynuowana przez najbliższe lata – ocenił Piotr Naimski.

Odniósł się on też do koniecznej transformacji energetycznej. Podejmując decyzję, rząd musi pamiętać, że powinien zapewnić bezpieczne dostawy dla wszystkich odbiorców.

- Odchodzimy od węgla i to jest decyzja polityczno-administracyjna. Węgiel musi być czymś zastąpiony, co jest dostępne. Może to będzie gaz, może energetyka nuklearna, słoneczna czy wiatrowa. Ale równowaga między tymi elementami jest równie ważna jak zróżnicowanie dostaw surowców energetycznych. W przyszłym roku strategia różnicowania dostaw gazu zostanie zrealizowana. Będzie Baltic Pipe i gazoport. Za 12 – 13 miesięcy bezpieczne dostawy gazu będą zapewnione zarówno co do kierunków, jak i ilości