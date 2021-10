Piotr Semka i jego walka z Covid -19. „Trudno jest pojąć grozę tej choroby”. Nadal odczuwa skutki zakażenia koronawirusem

We wrześniu Piotr Semka w wywiadzie dla tygodnika „Do Rzeczy” opowiedział, jak to się stało, że trafił do szpitala.

- Po prostu źle się poczułem. Przyjechała ekipa, zrobili wymaz i zabrali mnie do szpitala. Podpięto mi respirator i obudziłem się po 31 dniach - opisywał.

Na pytanie o najgroźniejsze chwile wyznał: - Zapytałem tylko jednego pielęgniarza: „No i co teraz będzie?”, on mi odpowiedział: „Teraz pod respiratorem zapadnie pan w sen”, więc pytam: „I co dalej?”, a on: „Albo się pan obudzi, albo nie”.