PKN Orlen będzie sponsorował lekkoatletów CWKS-u Resovia Rzeszów

"Miło nam poinformować, że po trwających kilka miesięcy rozmowach, w których pośredniczył m.in. wiceminister Sprawiedliwości Pan Marcin Warchoł, a ich uczestnikami byli wiceprezes klubu Pan Maciej Dziurgot, a także współpracujący z sekcją Jarosław Dyląg oraz Adam Moczulski doszło do porozumienia dzięki, któremu w najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa pomiędzy PKN ORLEN a Sekcją Lekkoatletyki CWKS Resovia. Tym samym możemy potwierdzić, że ogólnopolski potentat został głównym sponsorem naszej sekcji i będzie ją wspierał przez najbliższy rok" - czytamy na oficjalnym serwisie CWKS-u Resovia.

Strony nie ujawniły, jaką kwotę koncern planuje przelać na konta klubu.

- Niezależnie od kwoty, dla naszej sekcji, to konkretny zastrzyk, bardzo duże wsparcie, które pomoże nam w przygotowaniach sportowców do zawodów i szkoleniu ich - mówi Michał Tittinger, trener w sekcji lekkoatletyki. - W Rzeszowie powstała piękna hala dla lekkoatletyki, ale bez tego wsparcia nie byłoby stać nas na korzystanie z niej. Będziemy też mogli zakupić sprzęt dla naszych sportowców, stroje. To tylko część naszych potrzeb, ale bardzo się z tego cieszymy.