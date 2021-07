PKN Orlen - sponsor na medal. Zawodnicy są gotowi do walki o najwyższe cele

Co łączy takich znakomitych polskich sportowców, jak Maria Andrejczyk, Paweł Fajdek, Joanna Fiodorow, Piotr Lisek, Maciej Lepiato, Lucyna Kornobys, Adrian Castro, Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Piotr Małachowski, Rafał Omelko, Angelika Cichocka, Karol Zalewski, Oliwia Jabłońska, Rafał Szumiec, Anita Włodarczyk? Są to wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez oraz największe nadzieje polskiego sportu.

Kandydatów do przystąpienia do Grupy rekomendowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. - Zaangażowanie PKN ORLEN w polski sport w ciągu trzech ostatnich lat wzrosło o 100 proc. Sponsoring sportu to zadanie społeczne, które realizujemy, wspierając zawodników w drodze po sukcesy na największych arenach sportowych świata - mówił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN, podczas spotkania podsumowującego przygotowania zawodników Grupy Sportowej ORLEN do igrzysk w Tokio. Ostatnie starty reprezentantów z tej grupy świadczą o tym, że do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio przygotowani na wiele medali.