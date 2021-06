PKO BP Ekstraklasa. Andreja Prokić odchodzi z PGE Stali Mielec

Prokić w Mielcu grał długo. Pierwszy raz przy Solskiego 1 zameldował się tuż po starcie sezonu 2015/16, gdy Stal Mielec występowała jeszcze w 2 lidze. Ekipie trenera Janusza Białka pomógł w awansie na zaplecze ekstraklasy strzelając 12 bramek.

Potem na dwa lata trafił do GKS-u Katowice, wrócił do zespołu Artura Skowronka w sezonie 2018/19, gdy zdobył 5 bramek i zaliczył 8 asyst. W rozgrywkach 2019/2020, które zakończyły się awansem do PKO BP Ekstraklasy, trzy razy wpisał się na listę strzelców, dołożył do tego sześć asyst.