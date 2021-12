PKO BP Ekstraklasa. B jak Borat, G jak gwiazda, K jak karne, R jak ratunek i... Alfabet PGE Stali Mielec

A jak Adam Majewski. Po tym jak ogłoszono go nowym trenerem PGE Stali wielu było niedowiarków, a pojawiały się wręcz kpiny. Trener Majewski obronił się jednak i to jeszcze jak! Mielczanie nie tylko jesienią zaimponowali wynikami, ale i na ich grę często patrzyło się z przyjemnością. To bez wątpienia jego duża zasługa.

B jak Borat. Paweł Paczul, dziennikarz Weszło zapowiedział przed sezonem, że jeśli Stal się utrzyma, to wystąpi w słynnym stroju Borata. Chyba musi się już rozglądać za tym wdziankiem...

C jak co za strzał. Aleksandyr Kolew jesienią zdobył tylko jedną bramkę, ale za to jaką. Przymierzył fenomenalnie i bramkarz Wisły Kraków był bez szans.

D jak drybler. Maksymilian Sitek to piłkarz, na którego grę patrzy się z przyjemnością. Nie boi się wchodzić w pojedynki jeden na jednego i często szuka dryblingu. To się zresztą potwierdza w statystykach, bo jest jednym z najlepszych dryblerów w całej lidze. Obecnie z 63 udanymi takimi akcjami plasuje się na 3. miejscu.