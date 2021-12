PKO BP Ekstraklasa. Boczny pomocnik ŁKS-u Łódż, Maciej Wolski jest przymierzany do PGE Stali Mielec

Mielczanie zimą przewidują raczej korekty w kadrze, którą raczej planowali odchudzić. 24-letni zawodnik może grać zaczynał jako napastnik, ale w Łodzi grywał zarówno jako obrońca, jak i boczny pomocnik.

Działacze i trenerzy Stali interesowali się Wolskim już latem, ale ostatecznie nie doszło do transferu. Jego kontrakt z ŁKS-em jest ważny do 30 czerwca 2023 r., a wartość rynkowa piłkarza to w tej chwili ok. 200 tysięcy euro.

Wolski, który w CV ma też m.in. Lechię Gdańsk, jest wychowankiem Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, a do ŁKS-u trafił zimą 2018 roku z Olimpii Grudziądz.

"Przeżył sześciu trenerów i u każdego odgrywał ważną rolę. W tym sezonie był jednym z niewielu zawodników, który nie musiał pauzować z powodu kontuzji. Opuścił tylko spotkanie z GKS-em Katowice. Wystąpił w 17. ligowych meczach i strzelił dwie bramki" - piszą dziennikarze "Łódzkiego Sportu".