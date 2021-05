PKO BP Ekstraklasa. Cel PGE Stali Mielec? Dorzucić do kolekcji następny skalp i zrobić ogromny krok w stronę utrzymania

W tym sezonie mielecka drużyna ogrywała już Legię Warszawa, Piasta Gliwice i Pogoń Szczecin. Wszystkie plasują się obecnie na miejsca premiowanych grą w europejskich pucharach. Tym czwartym do brydża są właśnie częstochowianie.

- Zdobyliśmy sześć punktów w meczach z topowymi drużynami naszej ligi. To jest ogromny sukces w sytuacji w jakiej jesteśmy. Te sześć punktów to po prostu skalp - mówił po spotkaniu z Lechem Poznań, Włodzimierz Gąsior, trener PGE Stali. Teraz celem mielczan jest dołożenie kolejnego skalpu, w postaci ogrania Rakowa Częstochowa.

To było coś niesamowitego! PGE Stal wygrała w Poznaniu! [RELACJA, ZDJĘCIA]

Ich ograć będzie jednak wyjątkowo trudno. Jasne, fani PGE Stali trzymali kciuki za Raków w finale Fortuna Pucharu Polski, licząc, że dzięki temu będzie w środę łatwiej. Nie liczy jednak na to Włodzimierz Gąsior.

- Raków, podobnie jak inne drużyny, z którymi ostatnio się mierzymy, jest topowym zespołem tej ligi i nie wierzę, że przyjedzie do Mielca i zagra sobie pokazowy mecz. Rywale mają o co walczyć, bo o 2. miejsce i będą prawdopodobnie chcieli dołożyć do Pucharu Polski również wicemistrzostwo. Jesteśmy przygotowani na bardzo ciężki mecz - usłyszeliśmy.