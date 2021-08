PKO BP Ekstraklasa. Ciekawy tydzień w PGE Stali Mielec. Jest nowy napastnik, mają być kolejni Miłosz Bieniaszewski

Adrian Szczutowski został wypożyczony do PGE Stali Mielec z Wisły Płock Materiały prasowe PGE Stali Mielec

To już ostatnie dni przed zamknięciem okienka transferowego. Do PGE Stali Mielec dołączył nowy napastnik - Adrian Szczutowski, a według naszych informacji to jeszcze nie koniec.