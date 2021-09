PKO BP Ekstraklasa. Dariusz Banasik, trener Radomiaka: Jestem trochę zbulwersowany. Grzegorz Tomasiewicz: Trzeba się cieszyć

- Zgodzę się, że pierwsza połowa była lepsza w naszym wykonaniu od drugiej, ale nie zapominajmy, że mieliśmy wynik 1:0 dla nas i wtedy gra się inaczej. Przeciwnik mocniej nas zaatakował po przerwie, a my się trochę cofnęliśmy. Radomiak miał dwie, czy trzy sytuacje, ale my też mieliśmy swoje szanse. Przede wszystkim trzeba się cieszyć, że zdobyliśmy bardzo ważne trzy punkty. Wiedzieliśmy, że wygrywając przeskoczymy w tabeli Radomiaka, i to się nam udało - powiedział pomocnik PGE Stali.

- Na pewno musimy cały czas pracować nad skutecznością. My tych sytuacji nie stwarzamy sobie dużo i musimy takie okazje wykorzystywać. Trzeba też popracować nad utrzymaniem się przy piłce, bo w drugiej połowie wyglądało to słabiej. Wybijaliśmy piłki i one wracały do rywali i musimy to doszlifować