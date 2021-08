PKO BP Ekstraklasa. Deadline day w PGE Stali Mielec. będzie nowy pomocnik

Robert Lewandowski przed meczami eliminacji mistrzostw świata: Jesteśmy osłabieni, ale wierzę w tych, którzy dostaną szansę

- Jesteśmy osłabieni, podobnie jak byliśmy przed mistrzostwami Europy. Jednak wierzę w to, że zawodnicy, którzy dostaną szansę, pokażą swoje najlepsze umiejętności. Nie można się bać, to pierwszy krok do porażki - stwierdził przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata.