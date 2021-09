PKO BP Ekstraklasa. Drugie połowy PGE Stali Mielec to już jest coraz większy problem

Z jednej strony mielczanie mają czego żałować, bo długo toczyli wyrównaną walkę z faworyzowanym Rakowem Częstochowa, z drugiej jednak zabrakło im po prostu argumentów w ofensywie, a do tego było sporo prostych błędów w obronie.

Od początku widać było, że to goście są bardziej jakościowym zespołem, mają piłkarzy o większych umiejętnościach, ale mieleckiej drużynie, nie licząc pierwszego kwadransa, udawało się to niwelować. Zespół Adama Majewskiego, jak już uporządkował grę, to toczył wyrównany bój.