PKO BP Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok najbliższym rywalem PGE Stali Mielec

Jeszcze do niedawna trenerem białostoczan był dobrze znany na Podkarpaciu Bogdan Zając, ale w połowie marca pożegnano się z nim i jego miejsce zajął Rafał Grzyb. To wieloletni piłkarz Jagiellonii, a później asystent Ireneusza Mamrota, Iwajło Petewa i Zająca. To nie pierwsza sytuacja, kiedy został trenerem tymczasowym, bo tak samo było w grudniu 2019 roku, kiedy zastąpił Mamrota.

20-letni Bartosz Bida to wychowanek Stali Rzeszów, a do Jagiellonii trafił w 2015 roku. Był też wypożyczony do Wigier Suwałki, a w poprzednim sezonie sporo grał w pierwszej drużynie białostoczan. W obecnych rozgrywkach bywało różnie, lecz Rafał Grzyb na niego postawił, a ten odwdzięczył się zdobywaniem bramek w dwóch ostatnich meczach.

CIEKAWE POSTACIE

Prawdziwym obieżyświatem jest Błażej Augustyn, który jako młody chłopak trafił do angielskiego Boltonu. Później była Legia Warszawa, a następnie przez kilka lat grał we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim reprezentował barwy Rimini Calcio, Catanii i Vicenzy. Po tym wrócił do Polski, a konkretniej do Górnika Zabrze, by znów się zdecydować na wyjazd zagraniczny. Tym razem do Szkocji, gdzie był graczem Heart of Midlothian. Po roku było jeszcze włoskie Ascoli i kolejny powrót do kraju. Najpierw była Lechia Gdańsk, a później Jaga.

Ciekawe CV ma także Martin Pospisil, aczkolwiek on przed przyjazdem do Polski nie wędrował po Europie, tylko grał w swojej lidze. Reprezentował m.in. Sigmę Ołomuniec, Victorię Pilzno czy FK Jablonec.

W Białymstoku sporo oczekiwano po powrocie Fedora Cernycha. Reprezentant Litwy w trakcie swojego pierwszego pobytu w Jadze spisywał się rewelacyjnie i zapracował na transfer do Dynama Moskwa. Jesienią ubiegłego roku ponownie trafił na Podlasie, ale to już nie ten sam piłkarz. W piętnastu ligowych meczach zdobył tylko jedną bramkę.