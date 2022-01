PKO BP Ekstraklasa. Jakub Wawszczyk testowany przez PGE Stal Mielec

To wychowanek Mienia Lipno, a jeszcze w wieku juniorskim przeszedł do Zawiszy Bydgoszcz. Następnie trafił do Arki Gdynia, z której po pewnym czasie był wypożyczany do KS Chwaszczyno, Olimpii Grudziądz, KP Starogard Gdański i Radomiaka Radom.

W sezonie 2019/2020 ponownie reprezentował barwy Arki Gdynia, w ekstraklasie zaliczył 14 meczów i razem z klubem musiał przeżyć gorycz spadku.

W 1 lidze wciąż grał dla gdynian, ale zanotował tylko 6 spotkań o ligowe punkty. Przed tym sezonie związał się z Sandecją Nowy Sącz, ale zagrał dla niej tylko 3-krotnie w lidze i po jesieni rozwiązał kontrakt.

Obecnie jest więc wolnym zawodnikiem i podjął treningi w PGE Stali Mielec. Najpewniej poleci razem z drużyną na obóz do Turcji, gdzie będzie miał okazję zaprezentować się Adamowi Majewskiemu w meczach sparingowych i zapewne dopiero po nich zapadnie ostateczna decyzja w jego sprawie.