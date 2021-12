PKO BP Ekstraklasa. Jest popyt na Sitka i Strączka. Młodzi gracze Stali wiosną raczej pozostaną w Mielcu, więc klub na bramkarzu nie zarobi

Sitek to 21-latek, młodzieżowiec (3 gole plus 3 asysty, nominacja do nagrody młodzieżowca miesiąca, debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski) jest wypożyczony z Podbeskidzia Bielsko-Biała do końca sezonu, ale Stal ma prawo pierwokupu z klauzulą w okolicy pół miliona złotych.

W Mielcu na pewno skorzystają z takiej opcji, ponoć już złożyli ofertę wykupu, ale zdają sobie sprawę, że ciężko go będzie utrzymać. Wtedy jednak klub może dobrze zarobić.

W trakcie rundy jesiennej Sitka obserwowało holenderskie AZ Alkmaar, które zajmuje 5. miejsce w Eredivisie i będzie walczyło o udział w europejskich pucharach. Piłkarza z perspektywy polskich stadionów oglądali także skauci FC Kopenhaga, 2. zespołu ligi duńskiej, gdzie występuje już dwóch zawodników z Polski - bramkarz Kamil Grabara i napastnik Kamil Wilczek.

Na młodego piłkarza uważnie spogląda też choćby jego były klub z Warszawy. W Legii Sitek grał tylko w drużynach juniorskich, później był wypożyczany do 2-ligowej Siarki Tarnobrzeg czy 1-ligowej Puszczy Niepołomice, ale debiut w ekstraklasie zaliczył dopiero po transferze do Podbeskidzia Bielsko-Biała.