PKO BP Ekstraklasa. Kibice Stali Mielec stają na wysokości zadania

Przypomnijmy, że akcję "Robię to #DlaSTALI Mielec" zainicjował Alan Rosenbeiger, kibic Stali Mielec. Zaczęło się od utworzenia zrzutki, ale na tym nie poprzestano.

Część z nich dobiegła końca, ale wiele wciąż trwa. Wylicytować można choćby cenne pamiątki Stali Mielec, a wśród nich szaliki czy koszulki. To jednak nie wszystko. Jeden z kibiców wystawił również bilet na piątkowy mecz z Lechem Poznań, a warto dodać, że wszystkie wejściówki zostały już wyprzedane. Jeśli więc ktoś ma wielką ochotę obejrzeć to spotkanie, to jedyną okazją pozostaje wzięcie udziału w licytacji.

Na grupie licytować można nie tylko rzeczy związane z mieleckim klubem. Jest tam m.in. indywidualny trening MMA, koszulka Roberta Lewandowskiego z czasów jego gry w Borussii Dortmund z autografem, a także wiele innych pamiątek sportowych, ale nie tylko. Każdy znajdzie coś dla siebie, a przy tym będzie mógł pomóc Stali Mielec.

Na koncie zrzutki jest już ponad 90 tysięcy złotych, a jesteśmy przekonani, że kibice mieleckiego klubu nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.