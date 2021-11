PKO BP Ekstraklasa. Łatwo nie będzie, ale PGE Stal Mielec chce kontynuować świetną passę. W sobotę mecz ze Śląskiem Wrocław

Poprzedni raz mielczanie na stadionie we Wrocławiu grali w maju. To była ostatnia kolejka tamtego sezonu i to właśnie tam PGE Stal mogła świętować utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza, zespół Adama Majewskiego nie przegrał siedmiu kolejnych spotkań i jest na fali wznoszącej. Nie można tego samego napisać o wrocławianach, którzy wpadli w dołek, w trzech poprzednich spotkaniach ugrali tylko oczko i dali się dogonić mieleckiej ekipie.