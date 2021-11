PKO BP Ekstraklasa. Legia Warszawa jest w dołku, i to dużym, ale PGE Stal Mielec lekceważyć jej nie może

Ekipa ze stolicy kompletnie więc zawodzi i z jednej strony może to być idealny moment na pojedynek z tym rywalem, z drugiej jednak oby nie było to spotkanie pułapka. Zabrzmi to może dziwnie, ale Stal Mielec nie ma prawa zlekceważyć Legii Warszawa, bo wtedy to się skończy bardzo źle. Zdaje sobie zresztą z tego sprawę Adam Majewski, trener mielczan.

- Legia ma pewne problemy, o których pewnie już wszystko zostało powiedziane i przypuszczam, że pierwsza myśl kibiców jest taka: jak nie teraz to kiedy. My jednak podchodzimy do tego spotkania inaczej. Ja byłem piłkarzem tego klubu przez cztery lata i z autopsji wiem, że to nie jest takie proste. Uczestniczyłem w takich spotkaniach, że był kryzys, kiedy drużyny przeciwne się odgryzały i mówiły, że jak nie teraz to kiedy, że to najgorsza Legia w historii, a mecze kończyły się bardzo dużym wynikiem w drugą stronę. Dlatego my jedziemy tam z pokorą - powiedział.