PKO BP Ekstraklasa. Maksymilian Sitek, piłkarz PGE Stali Mielec: Najważniejsze jest, że zdobyliśmy trzy punkty

Właśnie takiego meczu się spodziewałeś, w którym cel uświęcał środki?

Zdecydowanie tak. Pierwsza połowa była dosyć wyrównana, może z naszą lekką przewagą. O dziwo po strzeleniu bramki trochę siedliśmy i nie graliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Radomiak nas przycisnął, ale najważniejsze jest, że zdobyliśmy trzy punkty.

To już kolejny mecz, w którym gorzej wyglądacie po przerwie. Z twojej perspektywy, z czego to wynika?

Szczerze mówiąc to do końca sam nie wiem dlaczego tak mocno się cofnęliśmy. Może w podświadomości mieliśmy to, że prowadzimy, mamy satysfakcjonujący wynik i nie chcieliśmy tego stracić. Myślę więc, że jest to kwestia mentalna, bo fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani.