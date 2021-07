PKO BP Ekstraklasa. Na inaugurację sezonu PGE Stal Mielec podzieliła się punktami z beniaminkiem, Bruk-Bet Termalicą Nieciecza

Niecieczanie wracali do PKO Ekstraklasy po trzech latach przerwy. Z kolei dla mielczan był to najbliższy wyjazd w lidze, stąd komplet widzów na trybunach. Tym baerdziej, że fani - po prawie roku śledzenia meczów tylko w telewizji - byli spragnieni widowisk na żywo.

Do przerwy mecz był żywy i dość wyrównany. Ciężko było znaleźć zespół, który chciałby przejąć inicjatywę. Nieco częściej próbowała to robić Stal, ale przez to nadziewała się na groźne kontry, jak po źle wykonanym rzucie rożnym w 24. minucie, gdy sam na sam od połowy boiska biegł Adam Hlousek, ale źle podał i Muris Mesanović nie dość, że "spalił" to jeszcze wpadł w bramkarza.