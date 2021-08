PKO BP Ekstraklasa. Narobili nadziei i… dostali lanie. Pogoń Szczecin ograła PGE Stal Mielec 4:1

Sporo ciekawego działo się już przed meczem. Adam Majewski, który ma dobre piłkarskie wspomnienia ze Szczecina, już po rozgrzewce musiał korygować skład, który miał być identyczny, jak w ostatnim wygranym meczu z Wisłą Kraków. Uraz wykluczył z gry Marcina Flisa, zmienił go Mateusz Żyro, który spodziewając się takiego obrotu sprawy rozgrzewał się z drużyną.

Fani Pogoni za to wiwatowali, bo na murawie tuż przed meczem ogłoszono, że zespół wzmocni wychowanek „Portowców”, Kamil Grosicki, który podpisał 2-letni kontrakt. 83-krotny reprezentant Polski wraca do Szczecina po 14. latach. 33-letni pomocnik ostatnio był piłkarzem angielskiego West Bromwich Albion, w którym w minionym sezonie Premier League rozegrał zaledwie trzy mecze, przez co stracił szansę wyjazdu na Euro 2020.