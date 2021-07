PKO BP Ekstraklasa. PGE podpisał kolejną umowę na sponsorowanie Stali Mielec. To ogromna zasługa europosła Tomasza Poręby OPRAC.: (mawa)

fot. materiały prasowe

To już pewne. Największa polska firma energetyczna – PGE – szósty rok z rzędu będzie głównym sponsorem mieleckiej Stali. To niewątpliwy sukces, bo o taki kontrakt zabiegają dużo większe kluby. Pewnie byłby on nie do zrealizowania, gdyby nie starania europosła Tomasza Poręby.