PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec ma dobre wspomnienia z Wrocławia

We Wrocławiu cele są wysokie. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę ma walczyć o awans do europejskich pucharów i jeśli spojrzeć na ligową tabelę, to na pierwszy rzut oka wiele się zgadza. Śląsk plasuje się bowiem na 6. miejscu. Jeśli jednak przyjrzeć się wszystkiemu bliżej to już tak kolorowo nie jest.

Wrocławianie wywalczyli 21 punktów i strata do pierwszej trójki jest już spora, bo wynosi aż 8 oczek. Na pewno kibice tego klubu oczekują więcej od swoich ulubieńców. I w najbliższym spotkaniu wymagać będą kompletu punktów.