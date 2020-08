PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec ma mieć swój styl gry, niezależnie od klasy rywala. Tak też będzie w meczu z Górnikiem Zabrze

Już same nazwiska strzelców pokazują, jak bardzo zmieniły się oba zespoły w ciągu tych czterech lat. W Górniku ostał się jednak trener. Marcin Brosz prowadził ten zespół w obu spotkaniach w 2016 roku, poprowadzi go również teraz.

Ostatni raz oba zespoły spotkały się w drugiej kolejce sezonu 2016/17, jeszcze na poziomie Fortuna 1 Ligi. Wtedy, po przeciętnym spotkaniu w Zabrzu padł remis 1:1, co dla mieleckiej Stali, ówczesnego beniaminka zaplecza ekstraklasy było naprawdę niezłym osiągnięciem. Ozdobą meczu była bramka Jakuba Żubrowskiego, który po tamtej rundzie odszedł do Korony Kielce.

- W drużynie Stali zaszło trochę zmian. Zmienił się trener, są nowi członkowie sztabu szkoleniowego i myślę, że ten pomysł na grę Stali jest inny, niż był w pierwszej lidze. Wiadomo, że jeśli będę mógł, to coś podpowiem jeśli chodzi o personalia Stali, ale my też skupiamy się na sobie. Chcemy w Mielcu zagrać dobrze, ofensywnie i atrakcyjnie.

- To na pewno będzie fajne przeżycie – nie ukrywa Bartosz Nowak. – Tak jak wiemy: PGE Stal Mielec awansowała po 24 latach przerwy do ekstraklasy i ten mecz w Mielcu to będzie duże święto. Szkoda, że tylko nie będzie można zapełnić całych trybun, bo gdyby nie obecna sytuacja, to pewnie na mecz przyszedłby cały stadion – podkreślił.

W składzie tego zespołu doszło jednak do wielu zmian, w tym dwóch z wyraźnym rodowodem mieleckim. Szefem obrony jest tam Paweł Bochniewicz, grający w juniorach Stali w latach 2010-2012, a nowym playmakerem Bartosz Nowak, który jeszcze pod koniec lipca cieszył się w Mielcu z awansu do PKO BP Ekstraklasy.

- Możemy się spodziewać tego samego, co w Płocku – przyznaje trener PGE Stali Mielec. – Chcemy wypracować swój styl gry, bez względu na jakość i klasę przeciwnika. Oczywiście czasami można poczynić małe ustępstwa od tego, ale my chcemy grać swoją piłę. Dlatego nasz styl w meczu z Górnikiem na pewno się nie zmieni.

- Wracając jeszcze do meczu z Wisłą, to jestem bardzo zadowolony z wyniku. Jestem zadowolony z postawy zespołu, szczególnie przez pierwszych 20 minut. Był to debiut więc spodziewałem się, że może to jednego, czy drugiego zawodnika deprymować, ale nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście mamy jeszcze dużo do poprawienia, ale póki co, możemy być zadowoleni – dodał Dariusz Skrzypczak.