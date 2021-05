PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec na wyjeździe zagra z Lechem Poznań. Nawet punkt może być na wagę złota

Prof. Antoni Dudek: Kaczyński złapał oddech na majówkę. Byle dojechać do ósmego maja, bo wtedy rządzący mają ogłosić Nowy Ład

Rządzący chcą dojechać do ósmego maja, bo wtedy mają ogłosić Nowy Ład i wszyscy będą się zajmować tymi wagonami kiełbasy, które PiS będzie rozdawał - a to podniesie kwotę wolną od podatku, a to ogłosi mnóstwo innych rzeczy, które w tym Nowym Ładzie mają być zawarte. One będą takim paliwem, na którym PiS zamierza dojechać do następnych wyborów parlamentarnych, nawet być może za dwa i pół roku – mówi prof. Antoni Dudek, politolog