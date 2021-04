PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec pokonała Pogoń Pogoń Szczecin, wicelidera rozgrywek!

27. kolejka PKO BP Ekstraklasy nie zaczęła się dobrze dla mieleckiej drużyny, bo w piątek wygrało Podbeskidzie Bielsko- Biała, a więc główny rywal w walce o utrzymanie. Trzy punkty wywalczyła również Wisła Płock, a to oznaczało, że zespół Włodzimierza Gąsiora znów znalazł się pod ścianą.

A do Mielca zawitała Pogoń Szczecin, wicelider tabeli i to taki, który jest w wysokiej formie. „Portowcy” w ostatnich sześciu meczach wygrali aż pięciokrotnie, co ciekawe za każdym razem do „0”. Gorsi byli tylko od lidera rozgrywek, któremu ulegli 2:4. To tylko pokazywało, jak trudne zadanie czekało PGE Stal. Tym bardziej, że szczecinianie jeszcze mogli marzyć o tytule mistrzowskim, a do tego tuż za nimi czaił się Raków Częstochowa. Nie było więc mowy o jakiejkolwiek taryfie ulgowej.

Nie było jednak też miejsca na to, aby się oglądać na to z kim trzeba rywalizować, tylko należało wyjść na boisku, zasuwać aż miło, bo przegrana postawiłaby mielecką drużynę w bardzo trudnym położeniu.