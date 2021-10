PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec pokonała Zagłębie Lubin i zrównała się z nim punktami

Adam Majewski, trener PGE Stali Mielec zapowiadał, że w jego zespole jest sportowa złość i ogromna chęć zaksięgowania trzech punktów w starciu z Zagłębiem Lubin. Historia nie przemawiała za jego drużyną, bo ostatni mielczanie tego rywala pokonali w 1994 roku, ale nie należało na to zbytnio patrzeć.

"Miedziowi" mieli na koncie tylko trzy punkty więcej, a więc była szansa zrównać się z tym rywalem, a przy tym powiększyć przewagę nad strefą spadkową do ośmiu punktów, co byłoby już bardzo solidną zaliczką.

- Podchodzimy do tego rywala z pokorą i szacunkiem, ale celem jest zdobycie trzech punktów - zapewniał Adam Majewski.

Początek może i nie wskazywał na to, ze jego drużyna chce się rzucić rywalom do gardeł. Mielczanie byli bowiem dosyć niemrawi, ale z czasem zaczęli dochodzić do głosu. I szybko wyszli na prowadzenie, kiedy idealnie dośrodkował Grzegorz Tomasiewicz, trochę zawahał się Dominik Hładun i pokonał go Mateusz Mak.