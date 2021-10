PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec zremisowała na wyjeździe z Cracovią, choć do przerwy prowadziła

Riposta była jednak natychmiastowa, a był to zwiastun świetnej współpracy całego ofensywnego trio, na jakie postawił trener Adam Majewski.

PGE Stal Mielec nie pojechała do Krakowa w roli faworyta. Cracovia w poprzednich pięciu meczach wywalczyła bowiem 11 punktów, a w ostatniej kolejce wygrała na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Tym razem, pierwszy raz w sezonie, od początku meczu został ustawiony wyżej i odpłacił się za to golem wyrównującym. Młodzieżowiec mieleckiej drużyny ładnie ograł Jakuba Jugasa, a kilkanaście minut później to samo z Matejem Rodinem zrobił Mateusz Mak i to PGE Stal była na prowadzeniu.

Na grę gości patrzyło się z przyjemnością. Przyjezdni po odbiorze piłki szybko przechodzili do ataków, ale nie było lagowania, tylko zdobywanie terenu krótkimi podaniami.

Prowadzenie mielczan nie było przypadkowe, a tuż przed przerwą sytuacja zrobiła się jeszcze lepsza. W polu karnym upadł Mateusz Matras, faulowany przez Rodina. Sytuacja ta długo była sprawdzana przez VAR, sam główny arbiter zdecydował się sam ją ocenić i w końcu wskazał na wapno.

Co ciekawe do piłki podszedł Fabian Piasecki, a nie Grzegorz Tomasiewicz, a więc etatowy wykonawca jedenastek. Efekt był jednak taki sam - piłka zatrzepotała w siatce.