PKO BP Ekstraklasa. PGE Stal Mielec zremisowała z Lechią Gdańsk po szalonym meczu

Lechia Gdańsk, odkąd jej trenerem został Tomasz Kaczmarek jest niepokonana, a w ośmiu meczach pod jego wodzą wywalczyła aż 20 punktów. Gdańszczanie dogonili w tabeli Lecha Poznań i przy ulicy Solskiego w Mielcu nie zamierzali się zatrzymywać.

PGE Stal też jednak nie miała się czego wstydzić. Drużyna Adama Majewskiego była niepokonana od sześciu meczów, a ostatnio ograła na wyjeździe Legię Warszawa. Wcześniej zremisowała, może i szczęśliwie, ale jednak z Lechem Poznań.

Nastroje dopisywały więc w obu obozach, a należało się jedynie zastanawiać, czy którejś z nich nie wybiła z rytmu przerwa reprezentacyjna.

I początek meczu zdawał się pokazywać, że to goście trochę zardzewieli, bo w niczym nie przypominali zespołu, który tak świetnie punktować. To gospodarze prezentowali się zdecydowanie lepiej, atakowali z rozmachem i szybko zostali za to nagrodzeni.