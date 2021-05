PKO BP Ekstraklasa. PGE Stali Mielec wystarczy zdobyć jeden punkt, aby się utrzymać

- Mnie nie interesują inne mecze. Chcę, aby to Stal zagrała dobre spotkanie. Spodziewamy się oczywiście ciężkiego pojedynku, ponieważ Śląsk też ma o co walczyć. Będziemy chcieli się przeciwstawić tymi elementami, które odgrywały ważną rolę w naszych ostatnich spotkaniach. Mam nadzieję, że wszystko skończy się szczęśliwie dla nas

Wszystko jest bardzo proste, oczywiście w teorii. PGE Stal zdobywa przynajmniej jeden punkt we Wrocławiu i w Mielcu będzie można świętować. W przypadku przegranej trzeba będzie nasłuchiwać tego, co dzieje się w Warszawie, gdzie świętująca mistrzowski tytuł Legia podejmować będzie Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Oby miał rację, bo można być pewnym, że we Wrocławiu trzeba być przygotowanym na prawdziwą bitwę. Jak wspomniał trener Gąsior, Śląsk ma o co grać, bo wciąż liczy się w walce o 4. miejsce, które da awans do eliminacji europejskich pucharów.

Pod jego wodzą zespół zagrał w siedmiu meczach, w których zdobył 12 punktów. Nie jest to więc może bilans imponujący, ale na pewno nowy trener tchnął trochę świeżości w poczynania drużyny.

Odważniej postawił też na młodszych graczy, ale wciąż te najważniejsze role odgrywają m.in. Robert Pich czy Krzysztof Mączyński. Klasowych graczy w Śląsku na pewno nie brakuje.

- Bez wątpienia to kolejny nasz rywal, który zalicza się do polskiej czołówki - powiedział Włodzimierz Gąsior, dla którego walka o utrzymanie do samego końca to nie jest pierwszyzna.

- Takich sytuacji nie brakowało. Tak było choćby dwukrotnie, kiedy byłem trenerem Korony Kielce. Dalej nie chcę już sięgać pamięcią - mówił.

Jego drużyna na pewno odczuwa już zmęczenie, ale głównie pod względem psychicznym. Ostatnie spotkania musiały bowiem sporo kosztować. Każde z nich było przecież niemal grą o życie.