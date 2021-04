PKO BP Ekstraklasa. Pogoń Szczecin to kolejny przeciwnik PGE Stali Mielec

Pogoń jest wiceliderem i już jako jedyna naciska na Legię Warszawa. W ostatnich sześciu meczach wygrała aż pięciokrotnie, co ciekawe za każdym razem do „0”. Gorsza była tylko od lidera rozgrywek, któremu uległa 2:4. To tylko pokazuje, jak trudne zadanie czeka drużynę Włodzimierza Gąsiora.

Pogoń w tym sezonie straciła najmniej bramek w lidze (17). Ogromna w tym zasługa bramkarza Dante Stipicy, który aż siedemnaście razy zachowywał czyste konto. Liderem defensywy jest Benedikt Zech. W drugiej linii ważne role odgrywają Sebastian Kowalczyk i Kacper Kozłowski, których do kadry powołał ostatnio Paulo Sousa. Ten drugi jest wielkim talentem i wróży się jemu sporą karierę. No i jest jeszcze oczywiście Michał Kucharczyk, który w ostatnim czasie złapał rewelacyjną formę. Pogoń ma więc kim straszyć.

Ciekawą postacią jest Igor Łasicki, który w 2012 roku trafił do grup młodzieżowych Napoli. Nawet zadebiutował w pierwszej drużynie, ale głównie był wypożyczany do mniejszych klubów. W 2017 roku wrócił do Polski, do Wisły Płock, a od poprzedniego sezonu jest graczem Pogoni.

Najbardziej utytułowanym piłkarzem szczecinian jest wspomniany wcześniej Michał Kucharczyk, który z Legią Warszawa wywalczył pięć mistrzostw Polski, a także sześć pucharów.

GRALI W POGONI

W przeszłości barwy Pogoni Szczecin reprezentowali m.in.: Edi Andradina, Olgierd Moskalewicz, Marek Leśniak, Dariusz Adamczuk, Waldemar Jaskulski, Dariusz Szubert, Maciej Stolarczyk, Radosław Majdan, Robert Dymkowski, Mariusz Kuras, Leszek Wolski, Andrzej Miązek, Zenon Kasztelan czy Marian Kielec.

TAK BYŁO JESIENIĄ

W Szczecinie lepsza była Pogoń, która po golach Luki Zahovica i Kamila Drygasa wygrała 2:0. Mecz ten nie miał większej historii. To gospodarze byli zespołem zdecydowanie lepszym i w pełni zasłużenie wygrali.