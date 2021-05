PKO BP Ekstraklasa. Raków Częstochowa, zdobywca Fortuna Pucharu Polski rywalem PGE Stali Mielec

Raków Częstochowa powstał w 1921 roku jako „Racovia”, a więc obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. W latach 1927-1951 funkcjonował pod nazwą Raków, być na pięć lat przemienić się w „Stal”. Od 1956 roku znów jest Raków. Klub największy swój sukces osiągnął w ostatnią niedzielę, kiedy pokonał Arkę Gdynia i wywalczył swój pierwszy Puchar Polski. Wcześniej raz grał w finale, a było to w 1967 roku.

W lidze również jest to historyczny sezon częstochowian. Dotychczas najlepsze było 8. miejsce w rozgrywkach 1995/1996, a już wiadomo, że teraz będzie lepiej, i to dużo. Raków walczy bowiem o wicemistrzostwo.

TRENER

Marek Papszun trenerem Rakowa jest już od kwietnia 2016 roku. Pod jego wodzą drużyna przeszła drogę od 2 ligi aż do ekstraklasy. Wcześniej nie był zbyt dobrze znaną postacią. Jako piłkarz reprezentował: Wicher Kobyłka, Polfę Tarchomin, Białołękę Warszawa, GKP Targówek i Wisłę Zakroczym. Pracę trenerską zaczął od prowadzenia grup młodzieżowych Polfy Tarchomin. Później był Dolcan Ząbki, Białołęka Warszawa, GKP Targówek, KS Łomianki, Legionovia Legionowo, Escola Varsovia, znów Legionovia, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, aż w końcu przyszła praca w Rakowie.

FORMA

Raków to bez wątpienia największe zaskoczenie tego sezonu. Drużyna Marka Papszuna od początku rozgrywek prezentowała wysoką formę i po rundzie jesiennej była druga, ze stratą jednego punktu do Legii Warszawa. Początek wiosny był słaby, ale z czasem Raków wrócił do odpowiedniego punktowania, a ostatni raz goryczy przegranej zaznał 13. lutego.