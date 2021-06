PKO BP Ekstraklasa. Robert Dadok odchodzi z PGE Stali Mielec. Wybrał Górnik Zabrze

Na zajęciach pojawiło się dwóch nowych piłkarzy - doświadczony Marcin Budziński (ostatnio Cracovia) oraz Eryk Galara (Wólczanka Wólka Pełkińska). Obaj są pomocnikami i na razie są testowani przez mielecki klub.

W zasadzie w każdej chwili można się spodziewać kolejnych sprawdzanych graczy. Do tego mielczanie mają wytypowanych piłkarzy, którzy mieliby wzmocnić drużynę.

- Chcemy pozyskać trzech piłkarzy o dobrej jakości. Powiem, że jeden z nich we wtorek grał w meczu barażowym o awans do 1 ligi. Jesteśmy blisko porozumienia z całą trójką, ale też będą musieli dobrze się zaprezentować i dopiero jak trener uzna, że będą wzmocnieniem, to podpiszemy z nimi umowy