PKO BP Ekstraklasa. Rozczarowują, ale mają sporo do udowodnienia. Lech Poznań rywalem PGE Stali Mielec

W poprzednim sezonie Lech zajął 2. miejsce i zakwalifikował się do eliminacji Ligi Europy. Poznańska drużyna przeszła wszystkie cztery rundy i awansowała do fazy grupowej. W niej wygrała jednak tylko ze Standardem Liege i zajęła 4. miejsce.

Lech Poznań powstał w 1922 roku. To bardzo utytułowany klub, siedmiokrotny mistrz Polski (1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010 i 2015), trzykrotny wicemistrz (2013, 2014 i 2020), a także sześciokrotny brązowy medalista (1949, 1950, 1978, 2009, 2017 i 2018). „Kolejorz” to także pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski (1982, 1984, 1988, 2004 i 2009). Sześć razy wywalczył natomiast Superpuchar Polski (1990, 1992, 2004, 2009, 2015 oraz 2016).

ZNANI KIBICE

Fanami „Kolejorza” są choćby Jakub Krzewina, mistrz i rekordzista świata w sztafecie 4x4000 m, Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski w rzucie młotem, a także koszykarz Łukasz Koszarek. Lech ma również kibiców wśród aktorów, a są nimi Katarzyna Bujakiewicz czy Mieczysław Hryniewicz. Najliczniejszą grupę stanowią jednak muzycy. Mamy więc m.in. Ryszarda Andrzejewskiego czyli „Peję”, Jacka „Mezo” Mejera, Marcina „Libera” Piotrowskiego i Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego

TRENER

Od 12 kwietnia jest nim Maciej Skorża, który na tym stanowisku zastąpił Dariusza Żurawia. To dla niego drugie podejście do „Kolejorza”, którego prowadził od września 2014 roku do października 2015. Wcześniej był asystentem Pawła Janasa w reprezentacji Polski, a także trenerem Amiki Wronki, Groclinu Grodzisk Wielkopolski, Wisły Kraków, Legii Warszawa oraz Al-Ettifaq. Po pracy w Lechu objął Pogoń Szczecin, a następnie był trenerem reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23. Aż w końcu ponownie wylądował przy ulicy Bułgarskiej.

FORMA

Bez wątpienia postawa Lecha to największe rozczarowanie tego sezonu. Drużyna, która miała walczyć o tytuł mistrzowski, plasuje się na 9. miejscu i może zapomnieć o awansie do europejskich pucharów. „Kolejorz” ma ogromny problem, aby ustabilizować formę, czego przykład mamy w ostatnim czasie. Już pod wodzą Macieja Skorży przegrał z Rakowem Częstochowa, wygrał z Lechią Gdańsk, by doznać kolejnej przegranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała.