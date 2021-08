PKO BP Ekstraklasa. Stal Mielec kontra Wisła Kraków, czyli nieważne jak, byleby wygrać

Za nami dopiero trzy kolejki PKO BP Ekstraklasy, ale ten start w wykonaniu PGE Stali Mielec nie należy do udanych. Zaczęło się co prawda nie tak najgorzej, bo od remisu wywalczonego w Niecieczy. Tutaj gra była mocno przeciętne. Później przyszedł lepszy występ przeciwko Piastowi Gliwice, ale mielczanie zostali z niczym. W Zabrzu natomiast drużyna Adama Majewskiego była całkowicie bezzębna, zostawiła po sobie fatalne wrażenie i wróciła do domu bez choćby punktu.